عدلي القيعي: النادي الأهلي هو المدرسة التي تعلم الجميع.. وصالح سليم المثل والقدوة

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن النادي الأهلي هي المدرسة التي تعلم الجميع في كل مناحي الحياة، مشيرا إلى أن النادي هو الرمز والقيمة الكبيرة.

وقال عدلي القيعي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه تعاملت مع كل رؤساء النادي الأهلي، مؤكدا أن صالح سليم هو المثل والقدوة والمعلم والصديق الذي افتقده حتى الأن في كل موقف أتعرض له.

وتابع رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن صالح سليم علمني أن كل شخص مسئول في مكانه، مؤكدا أنه عملت مع صالح سليم كعضو مجلس إدارة، وأيضا كنت مديرا داخل النادي.