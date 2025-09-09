موجز أخبار الوادى الجديد| المحافظ يتفقد معرض المستلزمات المدرسية والتعليم تتابع آخر استعدادات بدء الدراسة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادى الجديد يتفقد معرض المستلزمات المدرسية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس+، معرض المستلزمات المدرسية المقام بمدينة الخارجة، والذي تنظمه الجمعية الشرعية بالتعاون مع مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

رافقه خلال الجولة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والسيد جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة.



ويأتي المعرض في إطار حرص المحافظة على توفير السلع والمستلزمات التعليمية بأسعار مخفضة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع اقتراب بدء الدراسة.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب والكتب والكراسات بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين واحتياجاتهم، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور رضاهم عن جودة المنتجات وتنوعها، مؤكدين أن نسب التخفيضات ساهمت بشكل كبير في تقليل الأعباء المالية عن الأسر.

ووجّه الزملوط بدراسة إمكانية إتاحة خدمة تقسيط المشتريات للعاملين، حتى يتمكن الجميع من تلبية احتياجات أبنائهم بسهولة ودون ضغوط مالية.

"تعليم الوادى الجديد" تتابع آخر استعدادات بدء الدراسة مع مديرى المدارس

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اجتماع موسع مع مديرى المدارس عبر الفيديو كونفرانس فى إطار توجيهات الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام بالمديرية ومديرى ووكلاء مدارس إدارة الخارجة التعليمية ومديرى التعليم الإعدادى، والابتدائى.

وجرى مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة لعام دراسى منضبط دون مشكلات أو عوائق وتكثيف المتابعات الميدانية والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية وسد العجز فى جميع التخصصات.



كما تمت مناقشة البرنامج العلاجى لصقل وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب دون المستوى ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة وتقديم كافة سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم، وعمليات التشجير وأهميتها فى ظهور المدرسة بمظهر حضارى ومشرف.

إصابة طبيبين في انقلاب سيارة أمام جامعة الوادي الجديد

أصيب طبيبا أسنان، في حادث مروري، أمس الاثنين، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " أسيوط – الخارجة" بمنطقة الكيلو من الخارجة أمام مبنى جامعة الوادي الجديد، أسفر عن إصابة كل من محمد جمال بيوض، 28 عامًا، طبيب أسنان، ويعمل بمديرية الشئون الصحية بالخارجة، أحمد محمد عبد الوهاب، 28 عامًا، طبيب أسنان، ومقيم بالخارجة ويعمل بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.