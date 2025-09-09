ماهر همام: إهدار الفرص السهلة مؤشر خطر لمنتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو



أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن المنتخب قدم مباراة قوية امام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.



وقال همام في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الشغل الشاغل لحسام حسن هو الوصول لكأس العالم ودوافع اللاعبين امام إثيوبيا كانت كبيرة وبعد الهدفين اللاعيبة تراخت.



وأضاف: ومشكلتنا كلاعبين المصريين هي التراخي حال اكتساب الثقة والمنتخب وصل لما أراد في الشوط الاول ولكن اهدار الفرص السهلة مؤشر خط قبل مواجهة بوركينا فاسو.



وواصل: مواجهة بوركينا فاسو المقبلة حاسمة ولكن أثق من قدرة لاعبي المنتخب وحسام حسن على حسم التأهل لكاس العالم.