مطالب برلمانية باستغلال تصنيف مصر ضمن أفضل 25 دولة سياحية عالميًا

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتصنيف مصر مؤخرًا ضمن أفضل 25 وجهة سياحية على مستوى العالم، معتبرًا أن هذه النتيجة تمثل شهادة دولية رفيعة بنجاح الدولة المصرية في استعادة مكانتها السياحية.



وأكد “سليم” فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الإنجاز يفرض على الحكومة ضرورة استغلال تلك الشهادة بأفضل صورة ممكنة، من خلال تكثيف حملات الترويج عالميًا، بما يسهم في تعزيز موقع مصر على خريطة السياحة الدولية مطالباً باستثمار المقومات الفريدة التي تمتلكها مصر، وعلى رأسها مسار العائلة المقدسة، والسياحة العلاجية، بجانب الإسراع في افتتاح المتحف المصري الكبير كأيقونة حضارية تجذب أنظار العالم.



وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الدكتور محمد سليم إلى أن النجاحات المتتالية في قطاع السياحة تسهم بشكل مباشر في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وتوسيع موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على جعل السياحة رافعة أساسية للتنمية الشاملة مؤكداً أن تنوع المقومات السياحية المصرية ما بين الثقافة، والمغامرة، والترفيه، يجعل من مصر وجهة مثالية تلبي تطلعات مختلف شرائح السائحين من كافة أنحاء العالم.