محسن صالح: المدير الرياضى هو رئيس كرة القدم بالنادي

كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن مهام المدير الرياضي بفريق كرة القدم.

وقال محسن صالح عبر تصريحات إذاعية: "من وجهة نظري ان المدير الرياضى هو رئيس كرة القدم بالنادي".

كان محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، قد كشف عن احتياجات الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محسن صالح، في تصريحات ببرنامج “الكورة مع فايق”: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مدافع أجنبي على مستوى عالٍ، حتى لو كان على حساب أحد اللاعبين الموجودين في الفريق حاليًا".

وأضاف: "المدافع المغربي أشرف داري، مينفعش تبقى متفائل بيه أوي، لأنه عنده إصابات متكررة وهو بيفكرني بـ محمود متولي".

وتابع: "لازم يتم استبدال أشرف داري، بمدافع آخر، ويتم إعارته أو بيعه بسبب إصابته المتكررة".