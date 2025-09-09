قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة الفلسطينية: نحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف بمحافظة غزة

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أنها تحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى في محافظة غزة.

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، زياد قاسم، من أمام معبر رفح البري على الجانب المصري، إن القافلة الـ 33 من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية «زاد العزة» انطلقت منذ قليل باتجاه قطاع غزة، وسط جهود تنسيقية مكثفة من الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية.

وأكد قاسم، أن هذه القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية، مشيرًا إلى تنوّع محتوياتها بين الدقيق، والأرز، البقوليات، المعلّبات الغذائية، المستلزمات الطبية، البطاطين، مواد الإيواء، ومستلزمات العناية الشخصية.

وأشار المراسل إلى أن القافلة تشمل أيضًا شاحنات وقود تتحرك لأول مرة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يشكّل بارقة أمل للقطاع الصحي والمخابز التي تواجه نقصًا حادًا في الطاقة داخل غزة.

ونوّه قاسم بوجود تنسيق متواصل بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، إلى جانب الهيئات الأممية العاملة داخل قطاع غزة، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وفقًا لاحتياجات السكان المتغيرة.

كما أوضح أن فرق الهلال الأحمر المصري تعمل على تحديث يومي لقوائم المساعدات، بما يتماشى مع الظروف الإنسانية والاحتياجات الملحّة داخل القطاع، وهو ما يُظهر حجم الجهد المبذول من الفرق الميدانية والجهات الداعمة.

