الأهلي السعودي يحذف بيان الإعلان عن منصب أمير توفيق

حذف النادي الأهلي السعودي، بيان الإعلان عن تعيين أمير توفيق بمنصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقد أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعيين أمير توفيق، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي لشركة الكرة، كرئيس تنفيذي للقطاع التجاري.

وكتب حساب نادي أهلي جدة السعودي عبر حسابه على منصة إكس: "تعلن شركة النادي الأهلي تعيين أمير توفيق كرئيس تنفيذي للقطاع التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو التجاري للنادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يواكب تطلعات الكيان وجماهيره".



وحذف النادي بيان الإعلان عن منصب أمير توفيق، من على حساباته المختلفة، بمواقع التواصل الاجتماعي.