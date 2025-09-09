مصرع شاب بطلق خرطوش خطأ أثناء حضوره حفل زفاف في المنوفية

لقي شاب مصرعه أثناء حضوره حفل زفاف بقرية منشأة سلطان بمركز منوف في محافظة المنوفية إصابة طلق خرطوش بطريق الخطأ.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع شاب بطلق خرطوش أثناء حضوره حفل زفاف.

بالانتقال تبين مصرع الشاب “ يوسف.م.ا.ش” 17 سنة بطلق خرطوش، وتبين أنه اثناء إطلاق أحد الشباب طلقات خرطوش ابتهاجا بالعرس استقرت أحد الطلقات في جسد الشاب يوسف مما أدى إلى مصرعه في الحال.

فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وذلك لعرضه على الطب الشرعي وإنهاء إجراءات الدفن لتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه في مقابر الأسرة بالقرية.