قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
مرصد الأزهر يحذر من خطورة عمليات بوكو حرام بعد الهجوم الدموى في نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الدواجن واستقرار ملموس في البيض اليوم الثلاثاء

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 تراجعا طفيفًا في الأسعار، حيث لوحظ انخفاض محدود في أسعار الفراخ البيضاء، بينما استقر سعر الكرتونة في مستويات ثابتة مقارنة بالأيام الماضية.

دواجن ارشيفيه

أسعار الدواجن (محلي – للمستهلك):

الفراخ البيضاء:

سعر التجّار (بورصة): 80 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك داخل المحال: 77 جنيهًا للكيلو


الفراخ الساسو:

سعر التجار: 92 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك: 100 جنيهًا للكيلو


الفراخ الأمهات:

سعر التجار: 61 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك:63 جنيهًا للكيلو

دواجن


الفراخ البلدي:

سعر التجار: 115 جنيهات للكيلو

سعر المستهلك: 125 جنيهًا للكيلو


الأوراك: 84 – 86 جنيهًا للكيلو

البانيه: 200 – 210 جنيهات للكيلو

الصدور: 105 – 110 جنيهات للكيلو

الكبد والقوانص: 82 – 85 جنيهًا للكيلو


أسعار البط:

سعر الكيلو للمستهلك: نحو 160 جنيهًا

كتكوت بط مسكوفي (عمر يوم): 61 – 62 جنيهًا

كتكوت بط مولار: 64 – 65 جنيهًا

بط تسمين فرنسي: 48 – 50 جنيهًا

بط بكيني فرنسي: 32 – 33 جنيهًا


أسعار الكتاكيت (عمر يوم):

الكتكوت الأبيض: بين 25 – 25.5 جنيهًا

الكتكوت الساسو: بين 13 – 14 جنيهًا

البلدي الحر: 7 – 7.5 جنيهًا

الكتكوت المشعر: بين 7.5 – 8 جنيهات


أسعار البيض (للمستهلك – الكرتونة):

البيض الأحمر: بين 140 – 145 جنيهًا

البيض الأبيض: بين 135 – 140 جنيهًا

البيض البلدي: بين 135 – 140 جنيهًا


أسعار الطيور الأخرى:

الحمام (زوج): بين 150 – 160 جنيهًا

السمان (4 قطع): 70 – 80 جنيهًا حسب الحجم

الأرانب: 110 – 115 جنيهًا للكيلو


وأضافت شعبة الدواجن أن هذا التراجع الطفيف داخل بورصة الدواجن ناجم عن توازن نسبي بين العرض والطلب

كما لفتت الشعبة إلى أن أسعار الأعلاف شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، ما ساهم في ضبط الأسعار خلال هذه المرحلة.

تموين الإسكندرية تضبط 2600 كيلو جراما من نتر الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي
اسعار الدواجن أسعار الطيور البيض الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

مهرجان هولاندا

مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينطلق بالفيلم الوثائقي ناجي العلي

تامر حسني

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وصدمة تامر حسني

مسلسل ولد بنت شايب

البوستر الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب.. تفاصيل

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد