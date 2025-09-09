قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تسجيل مؤشر ناسداك رقماً قياسياً جديداً

وكالات

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مساء الاثنين، بعد أن سجل مؤشر ناسداك المركب مستوى قياسياً جديداً، في وقت تترقب الأسواق مسار أسعار الفائدة الأميركية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 31 نقطة، أو 0.07%. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.06% و0.05% على التوالي.

انخفضت أسهم فوكس بأكثر من 2% بعد أن سيطر لاكلان مردوخ على إمبراطورية الإعلام، بعد أن توصلت عائلة مردوخ إلى تسوية بشأن صندوقها الاستثماري. وتراجعت أسهم ديل تكنولوجيز بنسبة 2% بعد استقالة المديرة المالية إيفون ماكجيل، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

تشهد وول ستريت جلسة تداولات رابحة، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.45%، حيث ساهمت شركات تصنيع الرقائق الرئيسية، مثل برودكوم وإنفيديا، في دفع المؤشر، الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.21%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهماً بنحو 114.09 نقطة، أو 0.25%.

لكن المستثمرين ينتظرون الآن تقريرين رئيسيين عن التضخم قد يحددان ما سيفعله صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأسبوع المقبل. في الأسبوع الماضي، عزز تقرير الوظائف الضعيف بشكل مفاجئ الآمال في اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض. 

ومع ذلك، فإن أي ارتفاع مفاجئ في قراءات التضخم قد يُعيق هذه التوقعات. 

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس صباح الأربعاء، بينما من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس.

في هذا الإطار، صرح تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو غلوبال مانجمنت، لبرنامج "سكواك أون ذا ستريت" على قناة سي إن بي سي: "عندما يضعف سوق العمل، يُفترض أن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة. تكمن المشكلة في أنه بالنسبة لرقم مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الخميس، يُتوقع الآن أن يرتفع التضخم من 2.7% إلى 2.9%". 

وأضاف: "وهذا بالضبط ما يُعكّر صفو الصورة، لأنه عندما يرتفع التضخم، ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة".

أسهم امريكية اسعار تضخم

هدير عبد الرازق
مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
البليلة
رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي
