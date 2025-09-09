قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر

مدبولي ومدير منظومة الشكاوي
مدبولي ومدير منظومة الشكاوي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وثمَّن رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار الشهر والفترات السابقة، موجهًا بتعزيز جهود التواصل المجتمعي والعمل المستمر من أجل تطوير آليات تلقي الشكاوى والاستفسارات والاستغاثات ورصدها من خلال المنظومة التي تُمثل ركيزة أساسية لدعم جهود تطوير وتحسين الخدمات العامة في القطاعات المختلفة.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، استقبلت ورصدت المنظومة 201 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر أغسطس الماضي، عبر قنوات التواصل المتنوعة المتاحة للمواطنين على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه عقب المراجعة والفحص؛ تم توجيه 160 ألف شكوى للجهات المختصة ومتابعتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى وتقويض أسبابها والرد عليها، وتم حفظ 38 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة والمتبعة قبل إحالتها للجهات المعنية. وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 3 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر. واستأثرت 9 وزارات؛ هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ بنسبة 88% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، السياحة والآثار، التموين والتجارة الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصناعة، النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى وسرعة الرد عليها.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، واستأثرت 9 محافظات منها وهي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، المنوفية، والقليوبية بنسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، قنا، الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، سوهاج، المنيا، القاهرة، البحيرة، الغربية، والمنوفية) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المختصة، وحقق كل من: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، مشيخة الأزهر الشريف، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ومتابعة معالجتها. كما حققت جامعات (السويس، بنها، القاهرة، دمنهور، عين شمس، حلوان، بني سويف، أسوان، الزقازيق، الإسكندرية، والمنصورة) معدلات حسم مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها.

واستعرض "الرفاعي" في تقريره أهم الجهود المبذولة على مدار الشهر في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن المنظومة بذلت جهودًا مكثفة للتعامل مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات التي تلقتها خلال أغسطس الماضي، فضلا عن رصد ومتابعة أبرز الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وذلك حرصًا على تحقيق أفضل استجابات ممكنة بما يُعزز رضا المواطنين ويُرسخ جسور الثقة معهم.

وأضاف أن هذه الجهود شملت الاستجابة السريعة للشكاوى المتعلقة بقطاع الصحة والفئات الأولى بالرعاية، وضبط الأسواق والأسعار، إضافةً إلى بلاغات الطوارئ في مختلف المرافق والخدمات الحيوية، وباقي الموضوعات الأخرى التي تلقتها ورصدتها المنظومة بمختلف القطاعات والخدمات الحكومية.

منظومة الشكاوى الحكومية طارق الرفاعي رئيس مجلس الوزراء شهر أغسطس الداخلية الكهرباء التأمين الصحي الشامل

