المنوفية: مساعدات مالية وعينية للحالات الإنسانية وذوى الهمم ومستمرون في دعم الأسر المستحقة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من الأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم ، وذلك في إطار سلسة لقاءاته اليومية بالمواطنين والتواصل الدائم والفعال للاستماع إلى شكواهم وسرعة تلبيتها لضمان وتوفير حياة كريمة وبما يحقق الصالح العام .

وقرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية ( لحوم – مواد غذائية – شنط مدرسية ) لحالتين، أحدهما مواطن من ذوى الهمم بناحية أشمون يعول 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة وليس لديه مصدر لمساعدته على تحمل أعباء الحياة المعيشية، والآخر سيدة أرملة تقيم بشبين الكوم تعانى من ظروف صحية واجتماعية صعبة وليس لها مصدر دخل ، بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الانسانية والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.