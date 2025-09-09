خطة لإحياء الحدائق التراثية وتوثيق الأشجار النادرة لتعزيز السياحة

قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالحدائق التراثية باعتبارها أحد المقومات السياحية المهمة، مشيرًا إلى أن الجهود الأخيرة أسفرت عن استعادة القيمة الجمالية لحديقة الأزبكية والحفاظ على ما تحتويه من أشجار نادرة.

وأوضح أبو سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن القناطر الخيرية، وحديقة الأورمان، وحديقة الأسماك وغيرها من الحدائق التاريخية، تضم نباتات نادرة تجعلها جديرة بأن تكون مقاصد سياحية عالمية، لافتًا إلى أن هناك خطة متكاملة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

وأضاف أن توثيق الأشجار النادرة يُعد خطوة ضرورية للحفاظ عليها وتطويرها، مؤكدًا أن التعرف على هذه الأشجار وإبراز قيمتها سيُسهم بشكل مباشر في جذب مزيد من السياحة.

وشدد رئيس جهاز التنسيق الحضاري على أن الدولة تستهدف إعادة إحياء المقومات المتواجدة في المناطق التراثية، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويدعم مكانتها على خريطة السياحة العالمية.