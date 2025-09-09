قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
توك شو

خطة لإحياء الحدائق التراثية وتوثيق الأشجار النادرة لتعزيز السياحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالحدائق التراثية باعتبارها أحد المقومات السياحية المهمة، مشيرًا إلى أن الجهود الأخيرة أسفرت عن استعادة القيمة الجمالية لحديقة الأزبكية والحفاظ على ما تحتويه من أشجار نادرة.

وأوضح أبو سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن القناطر الخيرية، وحديقة الأورمان، وحديقة الأسماك وغيرها من الحدائق التاريخية، تضم نباتات نادرة تجعلها جديرة بأن تكون مقاصد سياحية عالمية، لافتًا إلى أن هناك خطة متكاملة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

وأضاف أن توثيق الأشجار النادرة يُعد خطوة ضرورية للحفاظ عليها وتطويرها، مؤكدًا أن التعرف على هذه الأشجار وإبراز قيمتها سيُسهم بشكل مباشر في جذب مزيد من السياحة.

وشدد رئيس جهاز التنسيق الحضاري على أن الدولة تستهدف إعادة إحياء المقومات المتواجدة في المناطق التراثية، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويدعم مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

الحدائق التراثية التنسيق الحضاري القناطر الخيرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

