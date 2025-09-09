فريق الدعم الفني بالتنمية المحلية يناقش آليات تطوير الهيكل التنظيمي ببني سويف

التقى اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، تنفيذا لتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بفريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، في مستهل زيارته للمحافظة، لاستكمال عملية تقييم كفاية الموارد البشرية على المستويات المحلية الثلاثة “ المحافظة والمركز والقرية” كأحد مراحل التنفيذ.

ويأتي ذلك في إطار تنسيق مشترك لتحديد آليات تطوير الهيكل التنظيمي ضمن استراتيجية التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

وضم فريق المشروع الدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات، والدكتورة الشيماء أحمد أخصائي التطوير المؤسسي، إلى جانب ممثلي شركة ميجا كوم للاستشارات الفنية والإدارية: المهندس جمال زكي، الدكتور عادل حلمي، أشرف عاصم، والدكتور وليد بشير، وبحضور الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض فريق المشروع ملامح خطة التطوير التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف رفع كفاءة الهياكل التنظيمية على مستوى المحافظة والمراكز والقرى التابعة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول اللقاء التحضيرات الخاصة بزيارة فريق المشروع والشركة الاستشارية التي تستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وتشمل اجتماعات وورش عمل مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والوحدات القروية، لمراجعة المهام الحالية والمقترحة وتقييم كفاية الموارد البشرية اللازمة لتنفيذها، في إطار دعم جهود الدولة نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية.