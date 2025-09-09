مصدر بالزمالك: أزمة أرض 6 أكتوبر أوشكت على الحل والإعلان قريباً

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن أزمة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر تقترب من الحل النهائي، مشيراً إلى أن عودة الأرض إلى حيازة النادي أصبحت مسألة وقت.

وأكد المصدر أن الملف يمر حالياً بمراحله الأخيرة، ولا يتبقى سوى بعض الإجراءات الإدارية قبل الإعلان الرسمي عن استعادة الأرض لصالح القلعة البيضاء.

وأضاف أن مجلس إدارة النادي يهتم بهذا الملف اهتماماً بالغاً، نظراً لأهميته الكبيرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار وضمان موارد مالية مستقرة تساهم في تجاوز الأزمات المالية التي يعاني منها الابيض حالياً.

وأوضح المصدر أن استعادة أرض 6 أكتوبر ستمثل انفراجة حقيقية على أكثر من مستوى، سواء من ناحية دعم خزينة النادي، أو تنفيذ خطط إنشاء فرع جديد للنادي بما يعزز من البنية التحتية ويخدم الأعضاء والجماهير.