تعليمات خاصة من فيريرا لثلاثي هجوم الزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع ثلاثي خط الهجوم، البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا والفلسطيني عدي دباغ والأنغولي شيكو بانزا، أستعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ووجه فيريرا تعليمات فنية محددة للاعبين، مطالبًا إياهم بضرورة توزيع المجهود البدني بشكل متوازن على مدار شوطي اللقاء، مع الحفاظ على المجهود البدني العالي دون تراجع طوال زمن المباراة.

وشدد المدير الفني على أهمية استغلال الفرص أمام المرمى، مع التركيز على تسجيل هدف مبكر يمنح الفريق أفضلية، والمساهمة في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية لضمان تحقيق الفوز.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الجهاز الفني على استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثر الجولة الماضية أمام وادي دجلة، والعمل على العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة القادمة من مسابقة الدوري.