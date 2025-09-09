قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو /مرسي علم

محمد عبد الفتاح

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق إدفو / مرسي علم شمال شرق أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق إدفو / مرسي علم في حدود المحافظة عند الكيلو 70.

وتبين بالتحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كلٍ من : شاذلي . س.ق 20 سنة، أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبد الرحمن . م  23 سنة، أصيب باشتباه كسر بالفك السفلى وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد . م  12 سنة، أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس مع كدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وفي وقت سابق لقي شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم شرق أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق إدفو مرسى علم بالقرب الكيلو 35.

مما أدى إلى مصرع شخص مجهول الهوية ، وإصابة 3 آخرين، تنوعت إصابتهم بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل، وجثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بمحطة كوم أمبو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشاب خلال عبوره شريط السكة الحديد بمحطة كوم أمبو مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرا بإصابته.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

