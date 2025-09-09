قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام بطولة الكاراتيه للشركات.. الحاويات تتصدر الكاتا وأبو قير للكوميتيه

في جوائز كاراتيه الشركات  تصدر الحاويات للكاتا ، أبو قير للكوميتيه ، السكر لكاتا عمومي والسيدات
في جوائز كاراتيه الشركات  تصدر الحاويات للكاتا ، أبو قير للكوميتيه ، السكر لكاتا عمومي والسيدات
محمد الغزاوى

شهد اليوم المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات ختام مسابقات بطولة الكاراتيه والتي أقيمت بملاعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد ضمن فعاليات اولمبياد الشركات والذي ينظمه الاتحاد المصري في نسخته الـ ٥٨ تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وأعلن اللواء علي شوقي مقرر عام البطولة اسماء الفرق الفائزة في المسابقة بفوز فريق شركة السكر والصناعات بالمركز الأول وجاءت قناة السويس في المركز الثاني ، وتصدرت أيضا السكر والصناعات المركز الاول في الكاتا عمومي وجاءت ابو قير للأسمدة في المركز الثاني وقناة السويس الثالث 
بينما فاز فريق حاويات بورسعيد بالمركز الأول في الكاتا فوق ٣٥ سنه وغزل المحلة الثاني وقناة السويس الثالث

بينما فاز فريق ابو قير للأسمدة بالمركز الأول في مسابقة الكوميتيه والسكر والصناعات الثاني وحديد عز القناة الثالث وقناة السويس الرابع وحديد عز الإسكندرية الخامس والنقل العام السادس

في جوائز كاراتيه الشركات 
تصدر الحاويات للكاتا ، أبو قير للكوميتيه ، السكر لكاتا عمومي والسيدات

وفي نهاية المسابقة قام المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد بتوزيع الميداليات والكؤوس علي الفرق الفائزة بحضور المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد ، د. محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة ، اللواء علي شوقي مقرر عام المسابقة ، الكابتن عادل ابراهيم رئيس منطقة القاهرة والكابتن يحيي المسد

بورسعيد دورى الشركات الأولمبياد 58 كارتيه الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة .. ردد أفضل ما قاله النبي للحفظ والوقاية من كل مكروه

صلة الرحم

هل بنات الأخ ملزمون من عمهم بعد وفاة الأب.. الأزهر للفتوى يجيب

حكم نشر ومشاركة "البلوجر" للمقاطع غير الأخلاقية

ما حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد