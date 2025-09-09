ختام بطولة الكاراتيه للشركات.. الحاويات تتصدر الكاتا وأبو قير للكوميتيه

شهد اليوم المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات ختام مسابقات بطولة الكاراتيه والتي أقيمت بملاعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد ضمن فعاليات اولمبياد الشركات والذي ينظمه الاتحاد المصري في نسخته الـ ٥٨ تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وأعلن اللواء علي شوقي مقرر عام البطولة اسماء الفرق الفائزة في المسابقة بفوز فريق شركة السكر والصناعات بالمركز الأول وجاءت قناة السويس في المركز الثاني ، وتصدرت أيضا السكر والصناعات المركز الاول في الكاتا عمومي وجاءت ابو قير للأسمدة في المركز الثاني وقناة السويس الثالث

بينما فاز فريق حاويات بورسعيد بالمركز الأول في الكاتا فوق ٣٥ سنه وغزل المحلة الثاني وقناة السويس الثالث

بينما فاز فريق ابو قير للأسمدة بالمركز الأول في مسابقة الكوميتيه والسكر والصناعات الثاني وحديد عز القناة الثالث وقناة السويس الرابع وحديد عز الإسكندرية الخامس والنقل العام السادس

في جوائز كاراتيه الشركات

تصدر الحاويات للكاتا ، أبو قير للكوميتيه ، السكر لكاتا عمومي والسيدات

وفي نهاية المسابقة قام المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد بتوزيع الميداليات والكؤوس علي الفرق الفائزة بحضور المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد ، د. محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة ، اللواء علي شوقي مقرر عام المسابقة ، الكابتن عادل ابراهيم رئيس منطقة القاهرة والكابتن يحيي المسد