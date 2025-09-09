إبراهيم عبد الجواد للاعبي المنتخب : منصورين بإذن الله ومتأهلين لكأس العالم

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو.

وكتب أبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك :بالتوفيق لرجالتنا وبإذن الله منصورين ومتأهلين لكأس العالم .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .





وجاء التشكيل كالتالي : محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، أحمد عيد، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه ، محمد صلاح، عمر مرموش.

ويجلس على مقاعد منتخب مصر فى مباراة بوركينا فاسو التالي:-

مصطفى شوبير ، محمد صبحي ، محمد ربيعة ، حسام عبد المجيد ، عمرو الجزار ، نبيل عماد دونجا ، مهند لاشين ، محمود صابر ، إبراهيم عادل ، أحمد سيد زيزو ، أسامة فيصل ، مصطفى محمد.