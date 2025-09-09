قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هاني تمام: المصريون أكثر الشعوب ارتباطًا بالجناب النبوي

محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن من أعظم الحقوق النبوية على أمة الإسلام هو الإكثار من الصلاة على النبي ، وهو أمرٌ واردٌ بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

وأضاف خلال تصريح، أن الصلاة على النبي لا تعني فقط التلفظ بها، بل تشمل أيضًا التسليم له، والاستسلام والانقياد لسنته وتعاليمه، مؤكدًا أن هذه الأمور من أعظم الواجبات على الأمة المحمدية.

وأوضح الدكتور تمام أن الشعب المصري له خصوصية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الشعوب التي تكثر من الصلاة عليه في جميع أحوالهم، قائلاً: "تجد المصريين، بفضل الله، دائمًا ما يربطون كثيرًا من الأمور بالصلاة على النبي، حتى في البيع والشراء، يقولون: (بالصلاة على النبي دي بكذا)، و(بالصلاة على النبي ساعدنا)، وغيرها من العبارات التي تعكس مدى تجذر حب النبي في نفوسهم".

وأشار إلى أن عقد المجالس الخاصة بالصلاة على النبي ﷺ أمر متوارث في مصر منذ القدم، وما زال مستمرًا حتى اليوم، قائلاً: "هناك مجالس تُعقد خصيصًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شبه يومية، في كثير من المساجد والبيوت، وهذا فضل من الله وكرامة لهذه الأمة".

وأضاف أن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف في مصر هو مظهر من مظاهر المحبة النبوية المتجذرة، ويشارك فيه الجميع، وهو أمر فريد لا نجده في أي دولة أخرى.

وقال: "لا توجد دولة في العالم تعظّم شرع الله وتحتفي بسيدنا النبي ﷺ وأهل بيته كما تفعل مصر.. نحن نكرم آل البيت، ونحبهم، ونرتبط بهم ارتباطًا عظيمًا".

وتابع  الدكتور هاني تمام حديثه قائلاً: "تحدثنا عن عناية الله بنبيه منذ الأزل، وحقوق النبي علينا، وأهمها الإيمان به، ومحبته، وتعظيمه، واتباعه، والإكثار من الصلاة عليه، ونحن كمصريين، هذا جزء من هويتنا. أرجى عمل نلقى الله به هو محبة سيدنا النبي ﷺ، فهو شفيعنا، وهو بابنا إلى الله، صلى الله عليه وسلم."

هاني تمام الفقه جامعة الأزهر الصلاة على النبي المصريون

