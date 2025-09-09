قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفريق أسامة ربيع يتابع مستجدات أعمال بناء 8 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طنا

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة بمصنع مصر لبناء القاطرات بسفاجا والمقام بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث كان في استقباله السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تهدف الزيارة إلى المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على مستجدات عملية بناء خط الإنتاج الأولي للقاطرات "عزم"من طراز" Rastar 3200-W" بقوة شد ٩٠ طن والتي يتم بناؤها لصالح هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال بناء سفن الصيد أعالي البحار وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال صيد الأسماك.

بدأت الجولة، بتفقد الفريق ربيع للأعمال الإنشائية بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة(Egypt Yachts)، حيث وجه بتسريع وتيرة العمل لاستكمال الأعمال الإنشائية المتبقية وذلك بالتوازي مع بدء تجهيز أعمال التوريد للمعدات والآلات الخاصة بالمصنع ضمن خطة عمل تستهدف تشغيله خلال العام المقبل بمشيئة الله.

عقب ذلك، اطلع الفريق أسامة ربيع على مستجدات أعمال بناء القاطرات البحرية التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بمصنع مصر لبناء القاطرات حيث يجري العمل لاستكمال بناء ٨ قاطرات بحرية من طراز "عزم" من إجمالي ١٠ قاطرات وذلك بعد تسليم القاطرتين "عزم ١" و"عزم ٢".

ثم تعرف رئيس الهيئة على نسب الإنجاز الخاصة بمعدلات بناء سفن الصيد أعالي البحار حيث يتم العمل بالتوازي على تجميع الأجزاء المعدنية المكونة لبدن ٤ سفن من إجمالي ١٢ سفينة صيد مماثلة لسفينة الصيد "رزق ١" سيتم بناؤهم تباعا.

و تفقد الفريق ربيع أعمال بناء عدد من الوحدات البحرية حيث تابع أعمال بناء يخت سياحي طوله ٣٨ مترا بتصميم مميز يتكون من جناح رئيسي وأربع غرف فرعية، كما تفقد لنشين بتصميم خاص من الخشب والفايبرجلاس سيتم تشغيلهم لخدمة أغراض السياحة البحرية بقناة السويس.

وشملت الجولة التفقدية التوسعات الإنشائية الجديدة بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر حيث تفقد رئيس الهيئة أعمال إنشاء مبنى إداري جديد مكون من ثلاثة طوابق، ومصنع للدهانات على مساحة 6 آلاف متر مسطح، بالإضافة إلى أعمال التوسعات بساحة الترسانة.

وأكد الفريق ربيع أن مصنع مصر لبناء القاطرات يعد تجسيدًا ناجحا للشراكة مع القطاع الخاص والعمل الوطني المشترك نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة وتحقيق المتطلبات التنموية من تلبية احتياجات السوق المحلي و خلق فرص عمل للشباب.

وأوضح رئيس الهيئة أن مصنع مصر لبناء القاطرات يستهدف تحقيق المعادلة الصعبة ببناء الوحدات البحرية بجودة عالمية وأسعار تنافسية في وقت قياسي بما يسهم نحو فتح أسواق جديدة للتصدير وجذب عملة صعبة.

من جانبه، أوضح السيد مصطفى الدجيشي رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن عملية بناء القاطرات "عزم" تسير بخطوات متسارعة ضمن الجدول الزمني حيث من المقرر تدشين القاطرتين "عزم ٣" و"عزم ٤" في بداية أكتوبر المقبل.

وأشار رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر إلى أن أعمال بناء سفن الصيد أعالي البحار تشهد تقدما ملحوظا في معدلات التنفيذ حيث من المقرر تدشين أول سفينتي صيد أعالي بحار خلال شهر ديسمبر القادم على أن يعقب ذلك تدشين سفينة صيد كل ٤ أشهر بمشيئة الله.

وأضاف الدجيشي أن سفينة الصيد "رزق ١" تستعد للقيام برحلتها البحرية الأولى للصيد في أعالي البحار والمياه الدولية بعد الاتفاق مع شركة Atlantic dawn group الأيرلندية على صيد ٤٠٠٠ طن من الأسماك السطحية بمنطقة غرب استراليا.


                 

قناة السويس اخبار قناة السويس محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

ترشيحاتنا

مشاكل المعدة

بيعالج 20 مشكلة .. منتج طبيعي خارق يجهله كثيرون

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري

طريقة عمل شاورما الفراخ السورية في مطبخك… بخلطة الشيف نادية السيد السرية

عسر الهضم

عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد