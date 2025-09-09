إنقاذ طفلة حديثة الولادة بمستشفى عزبة البرج

نجح فريق الحضانة بمستشفى عزبة البرج المركزي، بمحافظة دمياط في إنقاذ طفلة حديثة الولادة، وُلدت في الأسبوع الـ٣٥ من الحمل بوزن يقارب ٢ كجم، وكانت تعاني من صعوبة شديدة في التنفس من الدرجة الرابعة. وبإجراء الفحوص والأشعة تبين وجود التهاب رئوي حاد.

تم وضع الطفلة على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، وخلال فترة إقامتها بالحضانة والتي استمرت ٣٦ يومًا، واجهت العديد من المضاعفات المتوقعة في مثل حالتها.

وبفضل الله ثم بجهود الفريق الطبي من أطباء، صيادلة، وهيئة التمريض، تماثلت الطفلة للشفاء التام، وخرجت إلى أسرتها بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات.

وتقدم الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، لما بذلوه من جهود مخلصة لإنقاذ حياة الطفلة.