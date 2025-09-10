أسامة الدليل: إسرائيل تعمل على انتهاك القوانين والأعراف الدولية

أكد الكاتب الصحفى أسامة الدليل، أن تاريخ إسرائيل فى "قتل المفاوضين" يعكس حالة من الغرور والوحشية، فضلًا عن انتهاك صارخ للقانون الدولى، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك موقف حاسم من المجتمع الدولي ضد ما يحدث.

وقال أسامة الدليل، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن العالم يشهد غياب تطبيق وإحترام مبادئ القانون الدولى، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على انتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وتابع الكاتب الصحفي أسامة الدليل، أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو يحتاج إلى مراجعة عاجلة، مؤكدا أن النظام الدولى الذى تأسس عقب الحرب العالمية الثانية على منطق القوة أصبح فى حاجة ملحة إلى التغيير.