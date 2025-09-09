وزير الرياضة: استطيع القول بأن منتخب مصر في كأس العالم 2026

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تعادل منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.



وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن يوم 6 اكتوبر مباراة مصر وجيبوتي ستشهد فوزنا وصعودنا لكأس العالم، مضيفا أن الكابتن حسام حسن مدرب وطني يبذل كجهود كبير.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة قوية امام اثيويبا وامام بوركينا فاسو، مشيرا إلى ان حكم اللقاء غير جيد تماما.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن استطيع القول بأن منتخب مصر في كأس العالم 2026.

