فصل الكهرباء غداً عن قرية العلامية وتوابعها بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، غداً الأربعاء الموافق 10 سبتمبر الجاري اعتباراً من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الثلاثاء ، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية العلامية وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

