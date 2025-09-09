ضياء السيد: بطولة إفريقيا احتكاك قوي للمنتخب وتكشف عن هويته قبل المونديال

أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن محمد صلاح هو ايقونة المنتخب نفسيا وفنيا وأداؤه متزن طوال عمره، مشيرا إلى أن محمد صلاح فرد مميز في المنظومة ويجب عدم إلقاء اللوم عليه



وقال ضياء السيد، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن بطولة إفريقيا احتكاك قوي للمنتخب وتسكشف عن هويته قبل المونديال، مؤكدا أن البطولة تعتبر المحك الرئيسي لحسام حسن.

وتابع نجم الكرة المصرية الأسبق، أن منظومة الكرة في مصر تدار بلا مشاريع مستقبلية، مؤكدا أن هناك بعض المشكلات البسيطة في الأداء الفني لكن النتائج جيدة.

وأشار ضياء السيد إلى أن منتخب مصر يجب ان يخوض مباريات ودية أمام منتخبات الصف الأول كأعداد قبل المونديال