المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

السفير محمد العرابي: مصر لا تتهاون في حماية حقوقها المائية وأمنها القومي

هاني حسين

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الخطاب الذي وجهته مصر إلى مجلس الأمن بشأن خروقات إثيوبيا وإعلان تشغيل السد  يعد خطوة سريعة وقوية، تعكس جدية الموقف المصري حيال هذه القضية الوجودية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش والدكتورة منة فاروق مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر لا تتهاون في حماية حقوقها المائية وأمنها القومي، مشددًا على أن الخطاب تضمن أسانيد قانونية قوية تدعم موقف مصر.

وتابع، أنّ مجلس الأمن لم يكن على قدر خطورة الموقف في فترات سابقة، بسبب بطء التحرك وهزال القرارات، خاصة مع استمرار استخدام بعض الدول للفيتو، ما أثر على قدرة المجلس في حسم قضايا السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن المعركة الدبلوماسية المصرية المقبلة لن تقتصر على مجلس الأمن، بل تشمل أيضاً الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، اللتين لهما دور مهم في معالجة هذه القضية، خاصة مع استضافة إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي لكنها لا تلتزم بميثاقه.

وتابع، أن إثيوبيا لا تكتفي بمسألة السد فقط، بل لديها طموحات في الهيمنة على منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ما يزيد من تعقيد الوضع، لافتًا إلى أهمية إعادة النظر في المفاهيم القانونية المتعلقة بحوض نهر النيل وضرورة التعامل معها وفقًا للقوانين الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تحاول التحايل على هذه الأعراف.

واختتم العرابي حديثه بالتأكيد على أن مصر ستتبع استراتيجية متوازنة تجمع بين العمل الثنائي مع دول ذات تأثير سياسي ومادي، كالصين وروسيا والولايات المتحدة، وبين العمل في الإطار متعدد الأطراف، لضمان الحفاظ على مصالحها الوطنية ومواجهة التحديات الإثيوبية في محافل دولية متعددة.

