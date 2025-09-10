محلل رياضي: الهجوم على حسام حسن غير مُبرّر .. ونجاحاته تتحدّث عن نفسها

أكد محمود أبو الدهب، محلل برنامج "البريمو"، أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم القادمة.

وقال محمود أبو الدهب، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، يحقق المطلوب حاليًا مع الفراعنة، سواء في مشوار التأهل إلى بطولة كأس العالم أو في تحقيق هدف التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في دولة المغرب".

وأضاف: "من وجهة نظري، أن حسام حسن يتعرض لهجومًا غير مبرر، وهناك حالة من التربص ضده في الفترة الأخيرة رغم نجاحاته مع منتخب الفراعنة".