شاهد.. لحظة استقبال وزير الشباب لبعثة المنتخب بعد عودتها من بوركينا فاسو

شاركت الصفحة الرسمية لـ اتحاد الكرة المصري، لقطات من استقبال وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد وصولها من بوركينا فاسو عبر فيسبوك.

واستقبل وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، و التي وصلت في السابعة و النصف صباح اليوم الي القاهرة قادمة من بوركينا فاسو بعد مواجهة منتخبها باستاد ٤ اغسطس في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليستمر معها تصدر الفراعنة لجدول ترتيب المجموعة برصيد ٢٠ نقطة ، ثم بوركينا في المركز الثاني برصيد ١٥ نقطة .

رافق بعثة منتخب مصر ، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس وطارق أبو العينين عضو المجلس و رئيس بعثة الفريق في بوركينا .