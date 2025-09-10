قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أقل مننا بكتير.. فضل: المنتخب وصل كأس العالم بمجرد تحديد فرق المجموعة

فضل
فضل
باسنتي ناجي

علق محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، على تعادل منتخب مصر أمام بوركينافاسو.

وقال محمد فضل، لـ ملعب ON في تصريحات إذاعية: "إحنا وصلنا كأس العالم بمجرد ما شوفنا المجموعة بتاعتنا لأن المنتخبات اللي معانا أقل مننا بكتير".

ووجّه محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بخصوص طريقة تعامله مع المهاجم مصطفى محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي، بعد عدم الاعتماد عليه بالشكل الكافي مع الفراعنة.

وقال فضل، خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورتس»:
«مصطفى محمد مهاجم مميز، ويقدّم أداءً قويًا مع فريقه نانت، وقد سجّل هدف الفوز في المباراة الأخيرة.. طبيعي أن أي لاعب يخطئ، لكن هنا يختلف رد فعل المدرب، فهناك لاعب يحتاج أن تعاقبه، وآخر يجب أن تحتويه وتدعمه».

وأضاف: «كان على حسام حسن أن يتحدث مع مصطفى محمد بوضوح، ويقول له (أنا زعلان منك لكن محتاجك معايا)، لأن مصلحة المنتخب تقتضي إزالة أي خلاف أو غضب سريعًا».

وتابع فضل: «مصطفى محمد شارك في ٨ دقايق ونجح في خلق 3 فرص محققة للتسجيل، والمهاجم الذي يصنع الفرص ويتحرك باستمرار هو مهاجم مفيد للغاية للمنتخب».

محمد فضل الاهلي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

