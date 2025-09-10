وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير البيئي بجنوب سيناء

اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة باللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، للإطلاع ومناقشة آخر مستجدات تطوير ملفات العمل البيئي بالمحافظة والمحميات التابعة لها.

وذلك بحضور الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والنائب جيفارا الجافى مستشار محافظ جنوب سيناء والمهندس شادى الزينى استشارى التخطيط بالمحافظة وعدد من مساعدى الوزيرة وقيادات الوزارة.

وناقشت الدكتورة منال عوض مع المحافظ آليات تنفيذ خطط الاستدامة البيئية داخل المحافظة ومؤشرات الاستدامة ومستهدفات تحقيق الاقتصاد الأخضر الدائري، إلى جانب مناقشة الموقف الراهن لمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويوفر خدمات متعددة للسكان المحليين داخل المحمية، إلى جانب توفير فرص عمل ويساهم في التنمية السياحية المستقبلية بالمنطقة.

وأوضحت "عوض" أن الاجتماع تضمن عرضا لمنطقة قرية الغرقانة قبل وبعد أعمال التطوير باعتباره مشروع رائد في المحميات، حيث تم بدء المشروع عام ٢٠٢٤ ، والذي يهدف لتحويل شرم الشيخ إلى واجهة سياحية خضراء، حيث تم بناء ٥١ وحدة سكنية بما يتناسب مع طبيعة المحمية بهدف تحسين معيشة السكان ودمجهم في عملية السياحة البيئية بالمنطقة، بما يساهم في تقديم مظهر حضاري للمحمية وصقل امكانياتها الطبيعية المميزة والتي تؤهلها لتكون مقصدا سياحيا طبيعيا مميزا يجذب مزيد من السياح، وذلك انطلاقا من اهمية دمج السكان المحليين في عملية تطوير المحميات والحفاظ على موروثاتهم كعامل أساسي لتحقيق الاستدامة.

وأكدت أن نموذج تطوير القرية هو مثال حي لتحقيق مبدأ السياحة البيئية، موجهة بضرورة سرعة وضع تصور واضح لادارة القرية بالتشاور مع سكانها، بما يحقق استدامتها واتاحة فرص العمل والفرص الاستثمارية التي تعزز السياحة البيئية بالمنطقة.

كما ناقش الجانبان ايضا مشروع تطوير منطقة البلوهول والتي تعد من اهم المقاصد السياحية بمدينة دهب، وتطوير الطريق المؤدي لها بما يعزز انشطة السياحة البيئية وخدمة زوار المنطقة لتوفير تجربة سياحية مميزة، وبما يحقق استدامة الموارد الطبيعية للمنطقة وصونها.

كما تعرفت الدكتورة منال عوض على الوضع الراهن لتنفيذ انشطة مشروع "جرين شرم"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ويمثل مظلة لعدد من المشروعات البيئية والتنموية في مدينة شرم الشيخ، تشمل تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة المخلفات، ودعم السياحة البيئية والنقل المستدام، بهدف جعل شرم الشيخ نموذجاً رائدًا، وأولى الوجهات في السياحة الخضراء والمدن المستدامة فى مصر.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة آخر مستجدات تنفيذ منظومة ادارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة، موجهة بضرورة الاستفادة من مخلفات الزيوت المستهلكة في الفنادق والمنازل بإعادة تدويرها للخروج بمنتجات مختلفة، وايضا الاستفادة من مخلفات الطعام الناتجة عن الفنادق.

ومن جانبه، استعرض اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء آخر مستجدات تنفيذ مؤشرات الاستدامة داخل المحافظ واستراتيجية الاقتصاد الاخضر بها، وتحقيق اهداف الارتقاء بالوضع البيئي بالمحافظة في اطار التوجهات العالمية واستراتيجية التنمية المستدامة التي حددت اغلب المحاور المرتبطة بالاقتصاد الاخضر ، وما حققته المحافظة على خطى تحقيق التنافسية الدولية وإقامة الفعاليات السنوية وإنشاء منصات دائمة للاقتصاد الاخضر ومركز متخصص لاستكمال هدف الاستثمار المستدام، مؤكدا أن المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة ستصبح مقصدا للاستثمار المستدام الدولي.

واضاف المحافظ ان مدينة شرم الشيخ تم اختيارها من صحيفة التايمز البريطانية لتحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم لشهر نوفمبر 2025، تقديرًا لما تتميز به من مقومات طبيعية فريدة وأنشطة سياحية متكاملة، كما استعرض آخر مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة ومنها مشروع "جرين شرم"، وتطوير قرية الغرقانة، ومنطقة البلوهول بمدينة دهب، في اطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والسعي لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية بمعايير دولية بتطبيق الاقتصاد الاخضر والعمران الاخضر وصون الموارد الطبيعية.