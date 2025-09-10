التمثيل التجاري المصري يشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة CIFIT لاستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر

شارك المكتب التمثيل التجارى اليوم في مؤتمر الأعمال الذي أقيم تحت عنوان:

“Overseas Expansion in Central and Eastern Europe and Africa”

ويشارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠ ممثل عن الشركات الصينية، حيث تم استعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر، وكذلك المزايا التي تقدمها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى الميزات التنافسية لمصر كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار بين الحكومات ودوائر الأعمال، ودفع التعاون العملي بين الشركات الصينية ودول وسط وشرق أوروبا وأفريقيا في مجالات متعددة تشمل: المناطق الصناعية، الامتثال القانوني، قنوات التسويق، أنظمة المدفوعات المالية، والتوسع الخارجي القائم على التكنولوجيا.

كما شهدت الجلسة مشاركة وفود حكومية وبعثات دبلوماسية مننيجيريا، تونس، المجر، بلغاريا، صربيا، جنوب أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التعاون الدولي والشركات الكبرى.

وتأتي مشاركة المكتب في تلك الجلسة في إطار مشاركته كمتحدث في عدد من الجلسات الترويجية التي تقام خلال فعاليات المعرض مثل Investment Matchmaking Conference for African Countries/Regions و 4th BRICS Digital Economy Cooperation بهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر.

كما شارك المكتب التجاري المصري كمتحدث في الدورة الرابعة لمنتدي "التعاون الرقمي لدول البريكس BRICS حيث تم التأكيد على دور مصر التاريخي كجسر للتواصل بين القارات والثقافات، واستعرض الرؤية المصرية لتعزيز التعاون الرقمي ضمن مجموعة البريكس في مجالات البنية التحتية الرقمية، التجارة الإلكترونية، التحول الصناعي، تطوير رأس المال البشري، والأمن السيبراني.

هذا وقد التقي المكتب علي هامش المعرض بعدد من الشركات الصينية التي أعربت عن رغبتها في الاستثمار في مصر، وعلى رأسها شركة فوجيان للمنسوجات التي تخطط لإقامة مصنع للملابس والمنسوجات في مصر باستثمارات تقدر بـ ٢٠ مليون دولار.

وفي هذا السياق فقد أشار الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري إلى أن عدد الشركات الصينية المؤسسة في مصر بلغ نحو 2,751 شركة بإجمالي استثمارات تجاوز 1.16 مليار دولار، مع خطط طموحة لجذب استثمارات جديدة في مجالات السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، تحلية المياه، والصناعات المتقدمة، ما يعكس مكانة الصين كأحد أبرز المستثمرين في السوق المصرية.

واضاف الشريف أن خطة عمل مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين تتضمن عدة محاور رئيسية:

• توطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.

• تعزيز الشراكة في تحلية المياه والطاقة المتجددة.

• نقل التكنولوجيا في الصناعات المتقدمة مثل الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

• زيادة حجم الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير للأسواق الإقليمية.

• ترتيب زيارات لشركات صينية أبدت رغبتها في الاستثمار خلال زيارة الوزير.

وتتركز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي بنسبة 62.3%، تليها قطاعات الخدمات، البناء، وتكنولوجيا المعلومات.