إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
صباحنا كأس عالم.. مينا هاهر يشيد بـ لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات”

محاضرة مؤسسة زاهي حواس
محاضرة مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

 نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في إطار رسالتها لنشر الوعي الأثري والثقافي بين مختلف فئات المجتمع، محاضرة علمية بعنوان: “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات”، وذلك بقصر الأمير طاز بالقاهرة، وسط حضور حاشد ضم المئات من المهتمين بالآثار والتراث والثقافة.

زاهى حواس 

وألقت المحاضرة الدكتورة نرمين عبد المؤمن، مدير عام التوثيق الأثري بوزارة السياحة والآثار، حيث استعرضت مكانة المرأة في مصر القديمة ودورها المحوري في الحياة اليومية، وتطرقت إلى حقوقها القانونية والاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع، إلى جانب مشاركتها في الحكم والإدارة وحضورها في الحياة السياسية. كما سلطت الضوء على صورة المرأة المصرية في النصوص والجداريات والآثار، فضلاً عن واجباتها تجاه أسرتها ومجتمعها عبر العصور.

وأكدت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية والثقافية التي تنظمها المؤسسة بهدف تثقيف الجمهور وتعزيز الانتماء للتراث المصري العريق، إلى جانب إتاحة المجال للحوار المباشر مع الباحثين والمتخصصين في علم الآثار.

المرأة المصرية القديمة مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤسسة زاهي حواس زاهي حواس حواس

