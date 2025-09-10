مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات”

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في إطار رسالتها لنشر الوعي الأثري والثقافي بين مختلف فئات المجتمع، محاضرة علمية بعنوان: “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات”، وذلك بقصر الأمير طاز بالقاهرة، وسط حضور حاشد ضم المئات من المهتمين بالآثار والتراث والثقافة.

زاهى حواس

وألقت المحاضرة الدكتورة نرمين عبد المؤمن، مدير عام التوثيق الأثري بوزارة السياحة والآثار، حيث استعرضت مكانة المرأة في مصر القديمة ودورها المحوري في الحياة اليومية، وتطرقت إلى حقوقها القانونية والاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع، إلى جانب مشاركتها في الحكم والإدارة وحضورها في الحياة السياسية. كما سلطت الضوء على صورة المرأة المصرية في النصوص والجداريات والآثار، فضلاً عن واجباتها تجاه أسرتها ومجتمعها عبر العصور.

وأكدت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية والثقافية التي تنظمها المؤسسة بهدف تثقيف الجمهور وتعزيز الانتماء للتراث المصري العريق، إلى جانب إتاحة المجال للحوار المباشر مع الباحثين والمتخصصين في علم الآثار.