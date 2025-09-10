قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استكمال خطة تطوير مركز خان الخليلي بأسيوط وتحويله لمركز نموذجي للحرف التراثية

محافظ أسيوط يوجه بحزمة إجراءات لاستكمال خطة تطوير مركز خان الخليلي وتحويله لمركز نموذجي للحرف التراثية
محافظ أسيوط يوجه بحزمة إجراءات لاستكمال خطة تطوير مركز خان الخليلي وتحويله لمركز نموذجي للحرف التراثية
أ ش أ

تفقد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر اليوم /الأربعاء/ مركز خان الخليلي بمركز الفتح، في إطار خطة طموحة لتحويله إلى مركز نموذجي يضم الحرف اليدوية والتراثية، ويشكل مقصدا ثقافيا وسياحيا يجسد هوية أسيوط التاريخية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


جاء ذلك خلال مواصلة المحافظ جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة وذلك بمرافقة نائبه الدكتور مينا عماد، ورئيس مركز ومدينة الفتح أحمد عبدالحكيم، إلى جانب وفد من كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط برئاسة عميد الكلية الدكتورة ياسمين الكحكي، حيث يساهم الفريق الأكاديمي في إعداد التصورات التصميمية والمعمارية للمشروع.


ووجه المحافظ بسرعة استكمال حزمة من الإجراءات التنفيذية، تضمنت تمهيد مدخل المركز، وإنشاء سور فاصل بينه وبين مدرسة بدر الصناعية، مع تخصيص بوابة مستقلة لخدمة الزائرين والمتدربين، بما يضمن استقلالية المركز وسهولة الوصول إليه.


كما وجه بوضع فاترينات عرض للحرف اليدوية والأكسسوارات بسور المركز، فضلا عن تقسيم المبنى الداخلي إلى ورش تدريبية ومعرض دائم لعرض وبيع المنتجات، وإنشاء حديقة للأطفال وأسرهم، إلى جانب نقل المخازن إلى الوحدة المحلية، مشددا على أن هذه الخطوات تأتي استكمالا للتكليفات السابقة الخاصة بإعداد مخطط متكامل للمركز يعكس الطابع التراثي والحضاري للمكان.


وأكد هشام أبو النصر أهمية التنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية، للإسراع في الانتهاء من أعمال التطوير، بما يضمن دعم الحرف التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية وفتح آفاق جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.


كما أكد أن مركز خان الخليلي بالفتح سيصبح منارة للتراث الأسيوطي ونافذة اقتصادية وسياحية تساهم في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة الثقافية والحرفية، وتفتح المجال أمام أبناء أسيوط لإبراز إبداعاتهم في الصناعات اليدوية.
 

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر مركز خان الخليلي الحرف اليدوية والتراثية هوية أسيوط التاريخية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
جانب من المضبوطات
ريا أبي راشد
لمبة المحرك
