المهندسين تكرم 1077 من خريجي برامج المشروعات الاحترافية وإدارة المخاطر

نظّمت النقابة العامة للمهندسين احتفالية لتكريم خريجي الدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي المتقدم في إدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، إلى جانب تكريم خريجي البرنامج الأول في إدارة المخاطر الاحترافية (RMP).

شهد التكريم نقيب المهندسين، وأمين عام النقابة، إضافة إلى المهندس الاستشاري محمد ناصر، عضو مجلس النقابة، والمهندس الاستشاري أحمد السيد- المحاضر الدولي في إدارة المشروعات ومقرر اللجنة العليا للبرنامج، والدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، والمهندس الاستشاري مبروك عامر، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية.

وأكد نقيب المهندسين، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا البرنامج يأتي كجزء أساسي من منظومة التدريب التي تتبناها نقابة المهندسين، ويمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى جاهدة لسد الفجوات المعرفية في المجال الهندسي من خلال التدريب المستمر، موضحًا أن النقابة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه.

وأشار: "لدينا إصرار على استكمال المسيرة، وأدعو جميع المهندسين إلى الاستمرار في المشاركة ببرامج التدريب وتقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير منظومة التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل محليًّا ودوليًّا"، لافتًا أن النقابة منفتحة على الاستماع للآراء والملاحظات والانتقادات البناءة لتطوير هذه المنظومة.

كما وجه نقيب المهندسين الشكر للمهندس أحمد السيد، المحاضر الدولي لبرامج إدارة المشروعات الاحترافية ومقرر اللجنة العليا للبرنامج، مثمنًا جهوده المخلصة وعطاءه الكبير الذين أسهما بشكل واضح في نجاح البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه.

من جانبه شدد الأمين العام، على حرص النقابة الدائم على تزويد أعضائها بأحدث العلوم والمهارات في مختلف المجالات والتخصصات، داعيًا المهندسين إلى متابعة أنشطة النقابة عبر منصاتها الرسمية، حيث يتم الإعلان عن كافة البرامج التدريبية المتاحة، موضحًا أن النقابة تمتلك أكاديمية ومعامل تدريب مجهزة، بالإضافة إلى النقابات الفرعية التي تقدم بدورها برامج تدريبية متنوعة، لتزويد المهندسين بالمهارات العملية التي تؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل داخل مصر أو خارجها.

كما رحب "عرفات" بجميع المقترحات الخاصة بتنظيم برامج تدريبية جديدة في مختلف التخصصات، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر للمهندس الاستشاري أحمد السيد على إنجاح هذه الدورة والدورات السابقة، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من 5000 مهندس.

من جانبه، أعرب المهندس الاستشاري أحمد السيد، المحاضر الدولي في برامج إدارة المشروعات الاحترافية ومقرر اللجنة العليا للبرنامج، عن سعادته بما حققته المبادرة من نجاح كبير، مشيرًا إلى أن ما وجده من تفاعل واهتمام لدى المتدربين كان له أكبر الأثر الإيجابي على المستوى العام للدورة، ودافعًا قويًا لبذل مزيد من الجهد في تقديم محتوى تدريبي يواكب أحدث المعايير الدولية. وأكد "السيد" استمراره بخطى ثابتة نحو تدريب وتأهيل كوادر هندسية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

فيما أوضح المهندس الاستشاري محمد ناصر، أن المهمة الأساسية لنقابة المهندسين تتمثل في الحفاظ على المهنة والارتقاء بمستواها، وهو ما يستلزم العمل على رفع كفاءة جميع المهندسين من خلال التأهيل والتدريب المستمر، مشيدًا ببرنامج PMP التدريبي باعتباره واحدًا من أهم البرامج التي تسهم في تأهيل المهندسين لسوق العمل محليًا وعربيًا ودوليًا، موجهًا الشكر للمهندس الاستشاري أحمد السيد، على جهوده الكبيرة في إنجاح هذا البرنامج.

وفي سياق متصل أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، إلى أن الفضل الأكبر في نجاح هذا البرنامج التدريبي يعود إلى المهندس الاستشاري أحمد السيد، الذي لم يتوانَ لحظة في تقديم جهده وخبراته لخدمة المهندسين، مؤكدًا أن مبادرته ومشاركته الفاعلة كانت الركيزة الأساسية لاستمرار هذا البرنامج.

كما أشاد المهندس الاستشاري مبروك عامر بالدور الكبير للمهندس طارق النبراوي في إطلاق أكبر برنامج تدريبي في تاريخ النقابة لتأهيل 10000 مهندس في دورة PMP، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على هذا البرنامج، وتطوع المهندس أحمد السيد بوقته وجهده لتدريب هذا العدد الكبير من المهندسين، موضحًا أن النقابة تمتلك معامل تدريب مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي على أعلى مستوى.

وشهد ختام الفعالية تخريج 845 مهندسًا من الدفعة الخامسة لبرنامج إدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، إلى جانب تخريج 232 مهندسًا من برنامج إدارة المخاطر الاحترافية (RMP)، كما تضمن الحفل تكريم العشرين الأوائل في اختبارات المحاكاة، والعشر الأوائل من برنامج (RMP)، إضافة إلى تكريم الحاصلين على الشهادة الدولية الرسمية من خريجي الدفعة الرابعة.

وتم تسليم الشهادات المطبوعة للحضور، إلى جانب إرسال النسخ الإلكترونية لجميع الخريجين عبر البريد الإلكتروني، ولتشجيع المهندسين وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

شهدت الاحتفالية صرف منحة مالية قدرها 5000 جنيه لخمسة من خريجي الدفعة الرابعة، ممن اجتازوا امتحان PMP الدولي بنجاح.