مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

بات منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية.
ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين من أصل 6 لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026
الدول المضيفة
الولايات المتحدة الأمريكية
كندا
المكسيك
أفريقيا
المغرب
تونس
آسيا
أستراليا
إيران
اليابان
الأردن
كوريا الجنوبية
أوزبكستان
أوقيانوسيا
نيوزيلندا
أمريكا الجنوبية
الأرجنتين
البرازيل
الإكوادور
أوروجواي
كولومبيا
باراجواي