مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

بات منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين من أصل 6 لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

الدول المضيفة

الولايات المتحدة الأمريكية

كندا

المكسيك

أفريقيا

المغرب

تونس



آسيا

أستراليا

إيران

اليابان

الأردن

كوريا الجنوبية

أوزبكستان



أوقيانوسيا

نيوزيلندا



أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

البرازيل

الإكوادور

أوروجواي

كولومبيا

باراجواي

