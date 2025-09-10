الزمالك يتمسك باستمرار بنتايج ويرفض التفريط في القوام الأساسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نادي الزمالك من العروض التي ترددت حول رغبة بعض الأندية في ضم الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء حسمت قرارها بشأن مستقبل اللاعب.



وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»، أن بعض التقارير تحدثت مؤخرًا عن وجود عروض أوروبية وعربية لضم اللاعب، إلا أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها من أي جهة رسمية، قائلاً: "الناس بتقول إن عنده عروض، بس مفيش حاجة ظهرت أو اتأكدت".

وأضاف أن مسؤولي الزمالك أكدوا له أن النادي لن ينظر إلى أي عروض تخص لاعبي القوام الأساسي في المرحلة الحالية، وأن عقد بنتايج ما زال سارياً، وقد تم تفعيل بند شرائه بشكل رسمي، وبالتالي فإن استمراره أصبح محسومًا.

وتابع شوبير حديثه مؤكدًا أن اللاعب المغربي يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق، ولا توجد أية عروض مغرية حاليًا قد تدفعه للتفكير في الرحيل.

كما شدد على أن إدارة الزمالك أوضحت أنها لن تلتفت لأي شائعات أو مفاوضات في هذا التوقيت، حيث تركز بالكامل على المباريات المقبلة في الموسم.