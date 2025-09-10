مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً مثيرا بشأن منتخبي مصر الأول والثاني..تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن لاعبي المنتخب الاول والثاني.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"مين الاعب اللي في منتخب مصر الثاني يستحق الانضمام للمنتخب الأول ...... ؟".

وكان قد دعا المحلل الرياضي خالد بيومي الاتحاد المصري لكرة القدم إلى توضيح موقف المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد بيومي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي اكس أنه يطالب اتحاد الكرة بحسم مصير حسام حسن بعد أمم أفريقيا.

في الوقت نفسه قال بيومي عبر حسابه على «فيس بوك»، إنه يتمنى أن يخرج اتحاد الكرة ببيان رسمي أو تصريح من متحدثه الإعلامي، يحدد خلاله مصير الجهاز الفني بشكل واضح، منعًا لانتشار الشائعات والتكهنات بين الجماهير.