انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً مثيرا بشأن منتخبي مصر الأول والثاني..تفاصيل

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن لاعبي المنتخب الاول والثاني.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"مين الاعب اللي في منتخب مصر الثاني يستحق الانضمام للمنتخب الأول ...... ؟".

وكان قد دعا المحلل الرياضي خالد بيومي الاتحاد المصري لكرة القدم إلى توضيح موقف المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد بيومي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي اكس أنه يطالب اتحاد الكرة بحسم مصير حسام حسن بعد أمم أفريقيا.

في الوقت نفسه قال بيومي عبر حسابه على «فيس بوك»، إنه يتمنى أن يخرج اتحاد الكرة ببيان رسمي أو تصريح من متحدثه الإعلامي، يحدد خلاله مصير الجهاز الفني بشكل واضح، منعًا لانتشار الشائعات والتكهنات بين الجماهير.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

مازدا

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

