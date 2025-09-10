القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/ أن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - "شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، ومركبات جوية دون طيار، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مناطق إيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي وغيتومير، وكذلك في مدينتي فينيتسا ولفوف".

وأضافت "قامت هذه الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني إنتاج وإصلاح المعدات المدرعة والطيران للقوات المسلحة الأوكرانية، وإنتاج المحركات والمكونات الإلكترونية لها، وكذلك المركبات الجوية غير المأهولة".

وأشارت إلى أنه "في الضواحي الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة لفوف، تأثرت ورش مصنع لفوف؛ حيث تم إصلاح المركبات المدرعة وتحديثها، وكذلك مصنع لفوف للطائرات، حيث تم تصنيع المركبات الجوية طويلة المدى دون طيار والطائرات المقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكدت أنه تمّ تحقيق أهداف الضربة؛ حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة، وأنه لم تكن هناك أهداف مُخطط لها لاستهداف الأراضي البولندية، مضيفة أنه "لا يتجاوز أقصى مدى طيران للطائرات المسيّرة الروسية المُستخدمة في الضربة، والتي يُزعم أنها عبرت الحدود البولندية، 700 كيلومتر".