ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه

كشف كريستيان أفرام حارس مرمى منتخب مولدوفا، عن رسالة النجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه، أمس الثلاثاء.

وفاز منتخب النرويج على مولدوفا 11-1، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2025.

ورغم النتيجة المهينة، كشف أفرام عن رسالة اعتذار وجهها له هالاند.، حيث قال :" لقد قال هالاند: “هذا ليس ذنبي”، وأنه كان عليه فقط مواصلة محاولة التسجيل بسبب فارق الأهداف، أنا أفهمه.

وأضاف: “ما فعله هالاند هو جزء من اللعبة، أراد مواصلة القتال”.

ورفع إيرلينج هالاند عدد أهدافه الدولية مع منتخب النرويج إلى 48 هدفًا في 45 مباراة، وهو رقمًا مذهلاً.

ويستعد هالاند رفقة مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.