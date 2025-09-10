تفاصيل إنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تواصل لاعبي الزمالك مع مدير الكرة واستفسروا عن مستحقاتهم المتأخرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"لاعبو الزمالك تواصلوا مع مدير الكرة واستفسروا عن مستحقاتهم المتأخرة وتم التأكيد بإنهاء الأمر قريبا جدا".

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للأبيض استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أنه من المنتظر انتظام محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ثلاثي المنتخب الأول في تدريبات الغد بعد العودة من بوركينا فاسو مع بعثة الفراعنة عقب خوض مباراة الأمس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.