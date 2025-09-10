قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يدعو نظيره التونسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عودة الدوليين لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المصري

ملك موسى

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للأبيض استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أنه من المنتظر انتظام محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ثلاثي المنتخب الأول في تدريبات الغد بعد العودة من بوركينا فاسو مع بعثة الفراعنة عقب خوض مباراة الأمس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف المصدر أن الفلسطيني آدم كايد سينتظم في تدريبات الزمالك غدًا الخميس، ونفس الأمر بالنسبة لكل من عمر جابر ومحمود حمدي الونش وناصر منسي ثنائي منتخب مصر لكأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

وزير السياحة والآثار ووزير العمل

السياحة والعمل يحددان ضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية

الصرف الصحي

بروتوكول تعاون بين القابضة لمياه الشرب وصان مصر لدعم التشغيل ورفع كفاءة الخدمات

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

خالد عيش: مصر الدولة المحورية الوحيدة القادرة على مواجهة مخططات إسرائيل

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

