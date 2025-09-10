نجم الزمالك يطالب بالمساواة مع الفئة الأولى.. والإدارة لم تتحرك بعد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة ما تردد حول نية نادي الزمالك تجديد أو تعديل عقد محمد شحاتة، لاعب خط الوسط للفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الغندور أن إدارة النادي لم تفتح حتى الآن ملف تمديد أو تعديل عقد اللاعب، رغم أن عقده ممتد مع الزمالك حتى نهاية موسم 2029.

وقال إن محمد شحاتة ينتظر تحركًا رسميًا من إدارة النادي، خاصة في ظل تطور مستواه الفني الملحوظ خلال الفترة الماضية، ورغبته في الحصول على عقد يتناسب مع ما يقدمه داخل الملعب.

وأضاف الغندور أن اللاعب يتطلع إلى المساواة مع لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، خاصة أنه بات أحد الأعمدة الأساسية في خط وسط الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، على استاد الجيش ببرج العرب.