انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
رياضة

رسميا.. السيلية القطري يتتعاقد مع أنور الغازي

أنور الغازي
أنور الغازي

أعلن نادي السيلية القطري، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا من مع الهولندي أنور الغازي قادمًا من كارديف سيتي الإنجليزي.

وكتب حساب السيلية عبر حسابه على منصة “إكس”: “أنور الغازي يدعم صفوف الشواهين لمدة موسمين قادمًا من كارديف سيتي”.

أنور الغازي يتبرع بأموال تعويضه من ماينز لصالح فلسطين

 

وكان اللاعب الهولندي من أصول مغربية، أعلن العام الماضي عن تبرعه بالمبلغ المالي الذي حصل عليه كتعويض من نادي ماينز بعد فسخ تعاقده معه لصالح فلسطين.


وقال الهولندي أنور الغازي لاعب ماينز السابق في بيان عبر منصة X : «بعد استلامي مبلغاً مالياً كبيراً اليوم من ماينز، أود أن أوضح أن معركتي القانونية مع ماينز لم تكن يوماً بالنسبة لي متعلقة بالمال.. أود أن أغتنم هذه اللحظة لأشكر ماينز على شيئين. أولاً: على المبلغ المالي الكبير الذي سيتم تخصيص 500 ألف يورو منه لتمويل مشاريع للأطفال في عْزة ، آمل أن يجد ماينز، رغم محاولاتهم المتكررة الفاشلة لتجنب الدفع المستحق، عزاءً في العلم بأنهم قد ساهموا، من خلالي، مالياً في محاولة لجعل الحياة أكثر احتمالاً للأطفال هناك. ثانياً: في محاولتهم إسكاتي، جعلوا صوتي أعلى من أجل المظلومين والمحرومين».

السيلية القطري أنور الغازي كارديف سيتي فلسطين

