رسميا.. السيلية القطري يتتعاقد مع أنور الغازي

أعلن نادي السيلية القطري، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا من مع الهولندي أنور الغازي قادمًا من كارديف سيتي الإنجليزي.

وكتب حساب السيلية عبر حسابه على منصة “إكس”: “أنور الغازي يدعم صفوف الشواهين لمدة موسمين قادمًا من كارديف سيتي”.

أنور الغازي يتبرع بأموال تعويضه من ماينز لصالح فلسطين

وكان اللاعب الهولندي من أصول مغربية، أعلن العام الماضي عن تبرعه بالمبلغ المالي الذي حصل عليه كتعويض من نادي ماينز بعد فسخ تعاقده معه لصالح فلسطين.



وقال الهولندي أنور الغازي لاعب ماينز السابق في بيان عبر منصة X : «بعد استلامي مبلغاً مالياً كبيراً اليوم من ماينز، أود أن أوضح أن معركتي القانونية مع ماينز لم تكن يوماً بالنسبة لي متعلقة بالمال.. أود أن أغتنم هذه اللحظة لأشكر ماينز على شيئين. أولاً: على المبلغ المالي الكبير الذي سيتم تخصيص 500 ألف يورو منه لتمويل مشاريع للأطفال في عْزة ، آمل أن يجد ماينز، رغم محاولاتهم المتكررة الفاشلة لتجنب الدفع المستحق، عزاءً في العلم بأنهم قد ساهموا، من خلالي، مالياً في محاولة لجعل الحياة أكثر احتمالاً للأطفال هناك. ثانياً: في محاولتهم إسكاتي، جعلوا صوتي أعلى من أجل المظلومين والمحرومين».