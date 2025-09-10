يونس: الحلم أصبح مواجهة منافسين أقوياء في كأس العالم وليس مجرد تمثيل مشرف

احتفل أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، بتعادل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب يونس، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: “تعادل مثمر مع بوركينا فاسو.. اقتربنا من الوصول لكأس العالم.. بس الحلم اتغير.. الحلم بقي منافسين أقوياء في كأس العالم.. مش تمثيل مشرف وده المطلوب”.



وبات منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين من أصل 6 لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.