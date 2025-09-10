قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
يونس: الحلم أصبح مواجهة منافسين أقوياء في كأس العالم وليس مجرد تمثيل مشرف

منتخب مصر
منتخب مصر
منار نور

احتفل أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، بتعادل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب يونس، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: “تعادل مثمر مع بوركينا فاسو.. اقتربنا من الوصول لكأس العالم.. بس  الحلم اتغير.. الحلم بقي منافسين  أقوياء في كأس العالم.. مش تمثيل مشرف وده المطلوب”.


وبات منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين من أصل 6 لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب مصر كاس العالم بوركينا فاسو

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

محافظ بني سويف

تعرف على قرارات المحافظ في اللقاء الأسبوعي ببني سويف مع المواطنين

مياة الشرب بالشرقية

ندوه توعوية لأئمة وخطباء مدينة ههيا عن أهمية ترشيد استهلاك المياه

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف تحقق معدلات مرتفعة في الاستجابة للشكاوي الواردة اليها

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

