افتتاح 14 سرير عناية مركزة بمستشفى الصدر ببورسعيد

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والقيادات الصحية أعضاء المجلس الإقليمي للصحة، عددًا من أسرة العناية المركزة الجديدة في مستشفى الصدر، والتي بلغ عددها نحو 14 سرير عناية مركزة، ضمن جهود تعزيز الطاقة الاستيعابية للخدمة الطبية الحيوية وتقديم رعاية صحية أكثر جودة وفعالية للمرضى، و جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وتفقد محافظ بورسعيد ومرافقوه، وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر حيث تم التأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبدء دخول آسرة العناية الخدمة و استعدادها لاستقبال المرضى، وذلك ضمن جهود المجلس الإقليمي للصحة لحل مشكلة عجز أسرة العناية داخل مستشفيات المحافظة.

و خلال كلمته، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالتهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة هذا التطور الصحي الذي تشهده المحافظة، مؤكدا أن هذا العمل يعد أول النتائج الملموسة للمجلس الإقليمي الصحي، و ثمار العديد من الاجتماعات و النقاشات المستمرة التي سعت لحل المشكلات الواقعية التي تواجه قطاع الصحة ببورسعيد، لافتٱ أن مشكلة العجز في أسرة العناية كانت أول المشكلات التي تم مناقشتها في اجتماعات المجلس و تم التنسيق بين كافة الجهات الصحية، حتى استطعنا التغلب على مشكلة العجز في أسرة العناية و تم افتتاح 14 سريرا وجاري افتتاح 7 أسرة خلال الفترة القادمة، حتى نصل إلى نسبة صفر في حالات قوائم الانتظار فيما يتعلق بأسرة العناية المركزة وايضٱ لمرضى الغسيل الكلوي.

حبشي يتوجه بالشكر للجهات الصحية ببورسعيد و السادة النواب على دعمهم للارتقاء بمنظومة الصحة

وأوضح اللواء محب حبشي أن هذه الجهود تأتي في ظل السعي لتعزيز الجاهزية الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية متطورة وفق معايير جودة عالية، يعكس توجه المحافظة نحو توسيع الطاقة الاستيعابية بأسرة العناية المركزة، وهو أمر حيوي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويصب في صالح أبناء بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من تشكيل المجلس الإقليمي للصحة هو ربط كافة الجهات الطبية في حلقة واحدة، والتنسيق المستمر فيما بينهم، للنهوض المستمر بالقطاع الصحي و التغلب على التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية، وتوجه المحافظ بالشكر للسادة النواب و الدكتور محمود حسين على جهوده المثمرة في تشكيل المجلس الإقليمي الصحي، كما توجه بالشكر لوكيل وزارة الصحة ببورسعيد الدكتور وليد عبد المقصود، على تعاونه المثمر في رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الصدر، وتوجه سيادته أيضا بالشكر للدكتور أحمد حسن مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، متمنيٱ أن تكلل هذه الجهود لصالح خدمة المواطن البورسعيدي والنهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة له.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من تشكيل المجلس الإقليمي الصحي هو التنسيق المستمر بين جميع الجهات الصحية لمعالجة مشكلات القطاع الصحي والتي استمرت لسنوات عديدة، متوجهٱ بالشكر للمحافظ على دعم سيادته المستمر لتشكيل المجلس الصحي، لافتٱ أن خلال شهر سيتم الانتهاء من مشكلة عجز أسرة العناية المركزة في بورسعيد، و سيكون هناك فائض في الأسرة ، قائلٱ إن ما يحدث في بورسعيد خلال الفترة الحالية يعد طفرة حقيقية في المنظومة الصحية و ثمار اجتماعات متتالية حتى يشعر المواطن بالتغيير الجذري على أرض الواقع .