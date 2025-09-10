وزير الاتصالات يشهد فعاليات الملتقى التعريفي الخاص باستضافة النسخة الأولى لقمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي AI

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الملتقى التعريفى الخاص باستضافة مصر للنسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعى" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" التى تُعد أبرز تجمع تقنى عالمى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأكبر حدث للذكاء الاصطناعى فى المنطقة، والمقرر انعقادها فى مركز مصر للمعارض الدولية يومى 11 و12 فبراير 2026، بتنظيم مجموعة GITEX GLOBAL، وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، بمشاركة صناع القرار وكبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى والجهات والخبراء والمتخصصين والمستثمرين من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتعد قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعى" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" امتدادًا لسلسلة فعاليات GITEX العالمية التى تُقام فى عدد من الدول بهدف دعم مسيرة التحول الرقمى وتعزيز الابتكار.

وتمثل القمة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية فى مجال التكنولوجيا المتقدمة. وتناقش القمة مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعى والتوسع المسؤول فى تطبيقاته، مع استعراض أحدث الحلول فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والرقائق الإلكترونية، والأمن السيبرانى، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وغيرها.

وتشمل فعاليات القمة عقد قمة وزارية رفيعة المستوى حول سياسات الذكاء الاصطناعى، وتنظيم هاكاثون للابتكار لرواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مع إتاحة فرص واسعة للتشبيك مع صناديق الاستثمار والتمويل.

كما ستشهد الفعالية تنظيم العديد من الجلسات النقاشية المتخصصة التى تغطى عدة موضوعات تشمل النماذج اللغوية الكبيرة، والتعلم الآلى، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعى للأشياء (AIoT).

كما يستضيف المعرض أيضًا أحد أكبر تجمعات الشركات الناشئة والمستثمرين، لتعزيز الشراكات التكنولوجية العالمية، وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على دور القاهرة كمركز رئيسى للابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اختيار مصر لاستضافة فعاليات قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعى" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" يعكس إدراك المجتمع المعلوماتى الدولى للحراك المستمر فى منظومة الذكاء الاصطناعى بمصر، مشيرًا إلى أن الفضل فى هذا الحراك لا يعود فقط إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها، بل إلى جهود المجتمع المعلوماتى المصرى بكافة عناصره وأعضائه.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن منظومة الذكاء الاصطناعى فى مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من الخطوات الوثابة والتى بدأت فى عام 2019 مع جهود الإعداد لأول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية أثمرت عن تقدم مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى.

وأضاف الوزير أن مصر أطلقت فى مطلع العام الجارى الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والتى ترتكز على 6 محاور أساسية تشمل: المحور الأول المعنى بإتاحة الموارد الحوسبية ليس فقط لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الجهات الحكومية، وإنما أيضًا للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تطوير لوغاريتمتها ومنظوماتها، بينما يعنى المحور الثانى بالبيانات باعتبارها قوام منظومة الذكاء الاصطناعى، وذلك من خلال تنظيم تداولها وحوكمتها، فيما يعنى المحور الثالث بالأنظمة التى يتم بناؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة لتحقيق أثر تنموى فى مختلف القطاعات؛ مضيفا أن المحور الرابع يركز على بناء القدرات الرقمية التى تعد حجر الزاوية فى الاستراتيجية لإعداد الكوادر المتخصصة في هذا المجال، فيما يعنى المحور الخامس بنشر الوعى المجتمعى حول إمكانيات الذكاء الاصطناعى ومخاطره؛ ويركز المحور السادس على البنية التشريعية المنظمة لمنظومة الذكاء الاصطناعى.

وأكدت تريكسى لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذى لمركز دبى التجارى العالمى، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس أن الذكاء الاصطناعى سيكون العمود الفقرى للتحول الاقتصادى، وتنمية رأس المال البشرى، وتعزيز مكانة مصر التنافسية وتحقيق التميز. وأوضحت أن هذه النهضة فى مجال الذكاء الاصطناعى كانت الدافع وراء انعقاد قمة ومعرض Ai Everything فى مصر، مشيرة إلى أن الهدف من القمة واضح ويتمثل فى تمكين جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشباب والمواهب والشركات الناشئة. كما شددت على أن العمل مع الشركاء فى مصر يمثل فرصة حقيقية للمساهمة فى صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المصرية.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): إن استضافة مصر للنسخة الأولى من قمة AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا تمثل تتويجًا لجهود الدولة فى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار ولاعب رئيسى فى صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعى؛ مؤكدا أن الهيئة تعمل على ترسيخ مكانة مصر كمنصة للحوار التكنولوجى الفعال، وهو ما تجلى فى استضافة وتنظيم فعاليات كبرى مثل قمة التحالف العالمى لأشباه الموصلات، ويوم اختبار البرمجيات الذى انضم رسميا إلى شبكة مؤتمرات ISTQB العالمية، وسلسلة DevOpsDays، فضلًا عن مجموعة من الفعاليات الدولية المرتقبة فى مجالات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

وأضاف المهندس أحمد الظاهر "الذكاء الاصطناعى ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل يشكل محورًا أساسيًا فى جميع برامج ومبادرات الهيئة، انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأنه يمثل نقطة تحول فى إعادة تشكيل مستقبل القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفا “تكمن قوة مصر فى رأس مالها البشرى الشاب ووفرة المهارات الرقمية، وفى قصص النجاح المتنامية للشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب مراكز التعهيد والشركات العالمية التى اختارت مصر مقرًا لمراكز تميزها فى الذكاء الاصطناعى، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة فى قدرات مصر وريادتها الإقليمية."

هذا وقد شهدت فعاليات الملتقى تسليط الضوء على الدور المحورى للقمة فى فى ربط ومواءمة الخبرات والممارسات العالمية مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025–2030، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية لمصر فى مجالات الخدمات الرقمية العابرة للحدود، وتصميم الرقائق الإلكترونية، والأنظمة المدمجة، والتحول الرقمى، وابتكارات الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات العالمية.

كما تم عقد جلسة نقاشية حول "مستقبل الذكاء الاصطناعى فى مصر" أدارتها كريمة الحكيم، المدير الإقليمى بشركة Plug & Play Tech Centre وأفريقيا ومدير الشركة بمصر، بمشاركة مروة عباس المدير العام لشركة IBM مصر والمدير التكنولوجى لشمال شرق أفريقيا، ومحمد وصفى مدير شركة هيوليت باكارد إنتربرايز HPE فى مصر، وأحمد سالم الرئيس التنفيذى للعمليات وقائد الذكاء الاصطناعى والبيانات فى Deloitte Innovation Hub، ومحمد نبيل الرئيس التنفيذى لشركة WideBot AI، ونور طاهر الرئيس التنفيذى لشركة Intella.

ركزت الجلسة على دور الشركات المحلية والعالمية فى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمى. كما شارك المتحدثون خبراتهم حول كيفية تعزيز تنافسية مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى وتمكين الكوادر والشباب المصرى من المنافسة على المستوى العالمى، وتسليط الضوء على النجاحات الأخيرة لابتكارات الشركات الناشئة المصرية والتى استطاعت ان تجذب الاستثمارات وتوسع نطاق أعمالها بالخارج، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التى تواجه النظام البيئى المصرى للذكاء الاصطناعى، بدءًا من دعم الشركات الناشئة وصولاً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أقيمت فعاليات الملتقى فى مركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل؛ بحضور تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وعامر شوكت سفير باكستان فى القاهرة، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود صفراطه نائب للرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا» لتنمية الأسواق، والدكتور هيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.