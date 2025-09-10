قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقوط مصابين .. هجوم بسكين داخل مدرسة في منطقة أنتيب جنوبي فرنسا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفاد مصدر أمني فرنسي بسقوط  مصابين بجروح خطيرة في هجوم بسكين داخل مدرسة في منطقة أنتيب جنوبي فرنسا.

جدير بالذكر ؛ فإن العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن شهدت ، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجات واسعة النطاق تحت شعار "لنعطل كل شيء"، حيث سعى المتظاهرون إلى إغلاق طرق ومحاور نقل حيوية ومواقع رمزية، في خطوة أعادت إلى الأذهان مشاهد حركة "السترات الصفراء".

تعبئة أمنية
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، دفعت وزارة الداخلية بأكثر من 80 ألف شرطي بينهم ستة آلاف في باريس وحدها، لمواجهة موجة التعبئة الجديدة.

وفي شرق العاصمة، أشعل المحتجون حاويات قمامة وأغلقوا الطريق قبل أن تتدخل الشرطة بالغاز المسيل للدموع وتعيد فتحه، فيما حاولت مجموعات أخرى إغلاق الطريق الدائري باستخدام حواجز البناء، لكن قوات الأمن فرقتهم سريعًا.

انتشار واسع للمظاهرات
وتوزعت التحركات على عدة مدن فرنسية: ففي مرسيليا سار مئات المتظاهرين نحو مقر شركة الشحن العملاقة CMA CGM رافعين شعارات ضد "الأرباح الفاحشة"، بينما شهدت مدن مثل رين، بوردو، نانت وكان محاولات مشابهة لإغلاق محاور مرورية عبر إشعال النيران أو وضع حواجز، لتتدخل الشرطة وتعيد فتح الطرق.

تمثلت حصيلة اليوم الأول من هذه الاحتجاجات في توقيف 65 شخصًا في باريس وضواحيها، إلى جانب عشر عمليات إغلاق طرق رئيسية على مستوى البلاد، بينها الطريق السريع A10 قرب بواتييه.

سلاسة مرورية
ورغم حدة المشهد، أوضحت شركة النقل في باريس أن حركة المترو والقطار شبه طبيعية مع اضطرابات محدودة، فيما لم تسجل تعطيلات في المطارات أو شبكة القطارات السريعة.

وتأتي هذه التعبئة التي انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي من دون قيادة واضحة، في سياق سياسي متوتر عقب إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو خلفًا له، وسط غضب شعبي متزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة تلبية احتياجات الأسر الفرنسية.

فرنسا حادث طعن مدرسة فرنسية إحتجاجات فرنسا وزارة الداخلية الفرنسية

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

بالصور

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

