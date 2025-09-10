قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
أخبار البلد

وزير الاتصالات يطلق استمارة تحديث بيانات المواطنين ببورسعيد

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

فى إطار حرص الدولة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أطلق اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمارة تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى تمهيدًا للتوسع التدريجى على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزيران أن تحديث البيانات بدقة يُعد خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التموينى للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته فى فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن استمارة تحديث بيانات المواطنين هى وسيلة تنظيمية لاستخراج الكارت الموحد فى ضوء التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية؛ مشيرا إلى تعدد المنافذ المتاحة لتقديم هذه الخدمة بما يتناسب مع مختلف شرائح المواطنين للتيسير عليهم؛ حيث يمكن ملء الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، أو من خلال مكاتب البريد بالمحافظة عبر أكثر من 15 مكتب بريد بالمحافظة على أن يتم زيادة عدد مكاتب البريد المقدمة للخدمة تدريجيا، فضلًا عن إمكانية التواصل عبر الخط الساخن.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الكارت الموحد هو مشروع ضخم يستهدف تيسير تلقى المواطنين لكافة استحقاقاتهم سواء العينية أو النقدية من الحكومة ومختلف الجهات التى يتعامل معهم، موضحا أنه تم البدء بالخدمات التموينية، مشيرا إلى أن الكارت قادر على تخزين كافة البيانات للمواطنين المرتبطة باستحقاقاته العينية ثم يتحول الى كارت مدفوعات يستطيع من خلاله استخدامه فى كل معاملاته النقدية وتلقى استحقاقاته العينية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل بشكل متكامل مع وزارة الاتصالات لتيسير الإجراءات على المواطنين، من خلال إتاحة الاستمارة إلكترونيا عبر موقع بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى انها ستتاح من خلال بعض فروع مكاتب البريد بمحافظة بورسعيد.

ودعا الوزيران جميع المواطنين المستفيدين من الدعم التموينى وغير المستفيدين بمحافظة بورسعيد إلى ضرورة الالتزام باستكمال وتحديث بياناتهم بشكل صحيح ودقيق عبر القنوات المعلنة، حفاظًا على حقوقهم وضمان استمرار حصولهم على الدعم التموينى المقرر لهم.

كما أكد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين أن الهدف من استمارة تحديث البيانات هو ضمان استمرار تقديم الخدمة التموينية للمستفيدين بالفعل، إضافة إلى إتاحة ضم أفراد جدد للأسر المستفيدة أو إضافة أسر جديدة لمنظومة الدعم، كما يتيح استيفاء الاستمارة للمواطن استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، وهو ما يضمن العدالة فى توزيع الدعم مع عدم حدوث ازدواجية فى صرف الدعم، كما يساهم فى تسريع الإجراءات الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن الاستمارة تشمل المعلومات الأساسية للمواطن وبيانات الأسرة ومحل الإقامة والحالة الصحية للأسرة والمؤهلات الدراسية إضافة إلى البيانات الوظيفية والشركات والمركبات المملوكة.

وفى سياق متصل سيتم إتاحة الاستمارات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من يوم الاحد الموافق 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 اشهر، ويحق لجميع أرباب الأسر بمحافظة بورسعيد استيفاء الاستمارة وليس فقط أرباب الأسر المستفيدين من الدعم التمويني، بما يتيح إضافة أسر جديدة.

وللتيسير على المواطنين سيتم إتاحة ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية

‏  http://digital.gov.eg  ثم الضغط على تصفح الخدمات ثم اختيار "التموين" من القائمة ثم اختيار الخدمة وهى "استمارة تحديث بيانات المواطن"، وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها يتم الضغط على "بدء الخدمة".

وفى حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999 للحصول على المساعدة فى تحديث البيانات.

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

