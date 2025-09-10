نفاد تذاكر حفل روائع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب

اعلنت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية عبر موقع فيسبوك عن نفاذ تذاكر حفل روائع كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبده برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن خطط وزارة الثقافة لإحياء التراث ، وسيقام الحفل غدا الخميس بتاريخ ١١ سبتمبر .

حفل ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب

ومن المقرر ان تقدم الفرقة باقة من الأغانى لكوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مثل: قوللى عملك إيه، خايف اقول، نبتدى منين الحكاية، أمل حياتى، هذه ليلتى .. آداء نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا وهم: أحمد عبد الكريم، وليد حيدر، مصطفى النجدى، نهاد فتحى وأسماء كمال.

وصية أم كلثوم قبل وفاتها

كان لأم كلثوم قبل وفاتها وصية اعتبرها البعض غريبة نوعًا ما، فقبل وفاتها كانت قد اشترت أم كلثوم مقبرة بالبساتين وكانت أول من دفن في تلك المقبرة هي والدتها، وقبل وفاة ام كلثوم بوقت قصير وعندما كانت تمر أم كلثوم من المقابر أوصت حارس المقبرة بتلك الوصية، قالت: "لما أموت تدخلني جنب أمي وتقفل العين ماتفتحهاش علينا تاني أبدًا".

في مشهد نادر وشهير، جمع بين أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ، ظهر فيه الأخير وهو يقبل يدها، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين من الجيل الحالي، الذي لا يعلم أغلبهم كواليس تلك اللقطة، رغم خلاف الثنائي الشهير.

يعود السبب إلى محاولة عبد الحليم حافظ مصالحة أم كلثوم بعد أن وقع خلاف بينهما في أعقاب إحدى الحفلات المقامة تخليدًا لذكرى ثورة يوليو 1964 بحضور الرئيس جمال عبدالناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة.

وكان البرنامج أن يغني عبدالحليم بعد وصلة أم كلثوم، إلا أنها أطالت في وصلتها إلى وقت متأخر من الليل، وحين صعد على المسرح قال "إن أم كلثوم وعبدالوهاب أصرا أن أغنى في هذا الموعد، وما عرفش إذا كان ده شرف لي ولا مقلب"، مما أغضب أم كلثوم.

ولقد سعى عبدالحليم إلى المصالحة معها إلا أنها ظلت ترفض الحديث عن سيرته لكل من توسط، الا انه التقى مصادفة بها، وعندما دخل عبدالحليم الحفل اقترب من أم كلثوم وقبل يدها، فقالت له: أنت عقلت ولا لسه؟! وهكذا انتهت القصة بينه وبين أم كلثوم بعد مقاطعة دامت 5 سنوات



